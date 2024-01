Dificuldades financeiras da Nersant originam ofensa a Pedro Ferreira

O edifício do CRIT apareceu grafitado no final da passada semana e Pedro Ferreira é o alvo embora o negócio com a Nersant esteja ainda longe de se concretizar. fotoDR

Pedro Ferreira quer ajudar a associação a sair do sufoco financeiro mas já está a ser enxovalhado embora a negociação ainda esteja muito longe de estar concluída.

As dificuldades financeiras da Nersant Associação empresarial da Região de Santarém estão a comprometer o bom nome dos autarcas de Torres Novas nomeadamente do seu presidente, Pedro Ferreira. O prédio pichado, que é a ilustração deste texto, mostra como Pedro Ferreira está a ser enxovalhado de uma forma considerada inaceitável para uns e terrorista para outros. O prédio onde estas inscrições foram pichadas pertence ao CRT de Torres Novas e tem o nome de Pedro Ferreira desde 2021, numa homenagem da direcção da instituição ao presidente da câmara que é um dos fundadores da associação e ainda hoje membro da direcção.

A acusação baseia-se numa negociação que ainda decorre entre a câmara e a Nersant, que quer que a autarquia compre o seu pavilhão de exposições que está ao abandono. A Nersant pretende ainda com esta venda obter dinheiro para sair do sufoco financeiro em que a anterior direcção de Domingos Chambel deixou a associação. Recorde-se que Domingos Chambel geriu a Nersant durante um mandato, passou o tempo todo da sua gestão em guerras internas e a financiar a associação do seu próprio bolso. O resultado foi a saída do director executivo que se despediu com justa causa, a saída de vários elementos da direcção antes do fim do mandato, e a tentativa de apoucar alguns dos seus colegas de direcção, como foi o caso de José Coimeiro que era um dos principais sócios da Nersant Seguros e foi ignorado por Domingos Chambel na hora de escolher um novo presidente do conselho de administração.

José Coimeiro exerceu a sua importância como sócio investidor e Domingos Chambel ficou mal visto, assim como António Rodrigues, um dos vice-presidentes da direcção, que não terá percebido o convite envenenado do seu líder. Domingos Chambel passou ainda o seu mandato a desfazer o trabalho dos seus antecessores, José Eduardo Carvalho e Salomé Rafael, e não se recandidatou a novo mandato, mas ficou na nova direcção como presidente da assembleia-geral. O facto de depois das eleições já ter financiado a associação com o seu dinheiro, prova que o actual presidente, António Pedroso Leal, não se libertou da sua influência.

Pedro Ferreira sem nada na manga

O MIRANTE falou há cerca de dois meses com Pedro Ferreira que assumiu haver conversas com a direcção da Nersant, mas que os valores que estavam a ser pedidos eram muito acima daquilo que a câmara estaria disposta a negociar se o executivo assim o aprovasse. Reconheceu que a situação do pavilhão é uma vergonha para Torres Novas e lembrou que a autarquia tem cerca de 25 por cento do valor da venda do mesmo, o que facilitaria a negociação. À pergunta sobre um contencioso entre a Câmara de Torres Novas e a Nersant, que dura há décadas, relacionado com o pagamento da luz eléctrica que a associação fornece para uma feira realizada perto da sua sede, Pedro Ferreira afirmou que a compra do pavilhão, por preços razoáveis, era também um bom pretexto para encerrar esse contencioso. Lembrou ainda que a candidatura conjunta a um Centro Tecnológico para a Indústria poderá ser também uma boa razão para uma colaboração entre a autarquia e a associação empresarial. Pedro Ferreira reconheceu que a negociação sem o centro de tecnologia será mais difícil, o que poderá ser o caso agora, tendo em conta que o projecto foi chumbado em Lisboa, embora a Nersant tenha recorrido.