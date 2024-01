André Gomes é o novo presidente da Sociedade Recreativa Operária de Santarém

A pretensão dos novos órgão sociais é colocar a SRO Santarém num patamar de referência no concelho e preparar o caminho para que, no futuro, venha a ser uma referência regional.

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém tem novos corpos sociais. Na direcção, o médico André Gomes assume o papel de presidente, Clara Curado o de vice-presidente, Álvaro Gomes é o tesoureiro, Fátima Vargas a primeira secretária, José Paulo o segundo secretário, e Sérgio Paulo e João Barreiro foram eleitos vogais.

A mesa da assembleia geral é composta por Rui Barreiro no papel de presidente, Maria Calisto no de vice-presidente e Tiago Vitorino no de secretário. No conselho fiscal, Graça Alves ocupa o cargo de presidente, Artur Leitão o de primeiro secretário, António Pereira o de segundo secretário, Nuno Labau como primeiro vogal e Miguel Diniz é segundo vogal.

Segundo nota divulgada pela associação, a estabilização financeira e organizacional conseguida nos mandatos anteriores permite agora expandir a oferta cultural da SRO Santarém. “Neste mandato, a pretensão é colocar a SRO Santarém num patamar de referência no concelho e preparar o caminho para que, no futuro, venha a ser uma referência regional. Imprescindíveis na persecução deste desígnio são as parcerias com outras associações locais, que permitem a diversificação da oferta cultural”, lê-se no documento. Na mesma nota destaca-se ainda que a primeira promessa eleitoral foi cumprida no dia 28 de Dezembro com a homenagem aos anteriores três presidentes da colectividade - Laura Esperança, Carla Silva e Mário Agostinho - com a colocação dos seus retratos na galeria dos presidentes.

Ainda em Janeiro, no dia 24, decorrerá mais uma dádiva de sangue na SRO Santarém, com sede no Palácio Landal, no centro histórico da cidade, das 15h00 às 19h00.