Mais de 40 associações do distrito distinguidas pelo seu trabalho na formação de atletas

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregaram, no dia 5 de Janeiro, os certificados de entidade formadora a 43 clubes do distrito de Santarém. O evento decorreu no Hotel dos Cavaleiros, em Torres Novas, e contou a presença de Fernando Gomes, presidente da FPF, Francisco Jerónimo, presidente da AF Santarém, e de vários autarcas e entidades da região ribatejana.

Dos 75 clubes filiados na AF Santarém, 49 registaram-se na Plataforma de Certificação, dos quais 43 receberam relatórios finais, destacando-se um aumento de 13 emblemas certificados em relação à época passada. No discurso de abertura, Pedro Ferreira, presidente do município de Torres Novas, destacou a obrigação moral, educacional e cultural dos municípios em ajudar as colectividades e o apoiar os dirigentes desportivos, deixando o seu agradecimento aos mesmos por todo o esforço diário e empenho em prol da população. O autarca destacou que é enriquecedor para o distrito ter mais de quatro dezenas de clubes reconhecidos, deixando o seu agradecimento, com o alerta de que a batalha ainda não acabou e que há desafios enormes pela frente, que têm de ser enfrentados com o apoio das autarquias.

Francisco Jerónimo, presidente da AF Santarém, deixou também agradecimentos aos dirigentes e “voluntários associativos anónimos”, pelo seu esforço, dedicação e horas pessoais despendidas em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal. O presidente da associação refere que em 2018/19 foram apenas cinco as entidades certificadas e que, com um aumento gradual de ano para ano, chegaram às 43 este ano. “Foram quatro entidades certificadas com quatro estrelas, 21 com três, 11 com duas estrelas e uma com uma estrela. É um crescimento importante de um projecto de grande relevância e impacto para o desenvolvimento do futebol e do futsal mas que ainda carece de algum ajustamento” vincou Francisco Jerónimo.

No seu discurso, antes da entrega dos certificados, o presidente da FPF, Fernando Gomes, referiu que os dirigentes são as células vivas do movimento desportivo e associativo português e que, sem o seu contributo, o desporto em Portugal não era aquilo que é. Fernando Gomes afirmou que as associações distritais são como o braço armado da FPF junto das populações. Reconheceu que houve um esforço por parte dos clubes para se ajustarem ao pretendido, que era elevar a qualidade da formação. “Hoje, em Portugal, temos um total de 781 entidades certificadas, o que representa 66% da totalidade de entidades existentes. O processo é exigente, mas a exigência faz com que as pessoas queiram melhorar”, terminou Fernando Gomes, agradecendo o apoio fundamental das autarquias com a disponibilização de infra-estruturas, apoio às inscrições dos atletas, programas que celebram com os clubes e transporte das equipas para disputarem as competições.