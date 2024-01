partilhe no Facebook

Programador informático de Castanheira do Ribatejo está desaparecido há uma semana

Daniel Santos está desaparecido há precisamente uma semana, sem que nada se saiba sobre o seu paradeiro. O programador informático de 48 anos terá saído da sua habitação, em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, na noite de 9 de Janeiro, levando consigo o carro, carteira com documentos identificativos e o telemóvel, que se encontra desligado.

De acordo com o cunhado, Hugo Silva, a família está desesperada por informações de Daniel Santos, que sofre com perturbações comportamentais de origem genética e pode estar com complicações de saúde devido à falta da medicação que faz regularmente. “É uma pessoa extremamente solitária, não tem relações interpessoais”, refere a O MIRANTE o familiar.

O desaparecimento foi participado às autoridades, estando a informação difundida por todos os destacamentos territoriais da Guarda Nacional Republicana e comandos territoriais da Polícia de Segurança Pública. Aguarda-se autorização para se ter acesso aos dados bancários do programador e da via verde.

Daniel Santos trabalha como programador informático numa empresa e reside sozinho em habitação contígua à dos seus pais. Mede cerca de 1,80 e pensa-se que no dia do desaparecimento tivesse vestidas umas calças de ganga e uma camisola preta. O seu carro é um Volkswagen Golfe, de cor preta, com a matrícula 09-PB-16.