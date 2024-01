Abalroamento ferroviário na estação de Santana no Cartaxo

Um ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio às 13h36 desta quinta-feira, 18 de Janeiro, na estação de Santana, no Cartaxo, segundo confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Do acidente resultou um ferido ligeiro transportado ao Hospital Distrital de Santarém. No local estiveram 23 operacionais e oito viaturas, dos quais os Bombeiros Municipais do Cartaxo.