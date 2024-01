Canil e gatil municipal de Santarém recolheu 196 cães e 267 gatos em 2003

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém registou a entrada de 196 cães no ano de 2023 através de acções de captura, recepção e recolha de animais abandonados ou errantes. Foram adoptados 176 animais e foram devolvidos aos donos 22. O centro encerrou o ano transacto com 80 canídeos residentes. A entrada do número de gatos foi de 267, tendo sido adoptados 156 e devolvidos às colónias 70, de acordo com publicação do município de Santarém. Foram também feitas 199 esterilizações em canídeos e 385 em felídeos.

A Câmara de Santarém informa que em 2024 vai continuar a desenvolver campanhas que visam controlo da população canina e felina no concelho, assim como manter a execução das medidas de profilaxia médica e sanitária determinadas pela legislação em vigor.