Moradores de Tancos denunciam atentado ao património local

A população de Tancos está indignada e revoltada com a possibilidade de vir a ser construída uma moradia com primeiro andar na zona ribeirinha e colocar em risco o património histórico que é o principal ex-líbris da aldeia. Alguns dos moradores com quem O MIRANTE falou junto ao Cais de Tancos, que pediram para não ser identificados, dizem mesmo que, a confirmar-se a construção de uma habitação naquela zona histórica, que poderá levar à destruição parcial dos muros dos antigos armazéns do cais, deixa uma mancha irreparável no trabalho de Fernando Freire como presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. “Os muros dos antigos armazéns do Cais de Tancos são o melhor exemplo para ilustrar a importância deste porto nas actividades económicas do concelho e da região. É imperativo proteger o cais e toda a sua envolvente que fazem de Tancos uma aldeia única em termos de património paisagístico local”, refere um dos munícipes.