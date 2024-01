Professora em Almeirim morre em acidente quando regressava a casa a Tomar

A professora de Português, Elisabete Correia, 50 anos, morreu esta quarta-feira à tarde num acidente no IC3, na Barquinha,

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A professora de Português, Elisabete Correia, 50 anos, morreu esta quarta-feira à tarde num acidente no IC3, na Barquinha, quando regressava a casa depois das aulas na Escola Secundária de Almeirim. O acidente envolveu um camião e dois veículos ligeiros, entre os quais o da professora.

Este era o primeiro ano em que a professora estava a dar aulas no Agrupamentos de Escolas de Almeirim. O director do agrupamento, José Carreira, falou com os alunos, explicando a situação e disponibilizando apoio psicológico através da psicóloga da escola.