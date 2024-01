Tribunal de Vila Franca de Xira ficou sem casas-de-banho

Desde 8 de Janeiro que quem se desloca ao Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira não tem sanitários públicos para usar e tem de aliviar as necessidades nos cafés das proximidades. Tudo porque os sanitários públicos do tribunal sofreram um rebentamento de um cano que inundou o arquivo do tribunal e, apurou O MIRANTE, foi por pouco que vários processos não ficaram debaixo de água, valendo a rápida intervenção e espírito de improviso dos funcionários judiciais.

Uma ala inteira do tribunal está agora com a água cortada e não há água nos lavatórios e casas-de-banho do lado esquerdo do tribunal. As obras de reparação arrancaram na tarde de segunda-feira, 15 de Janeiro e a sua conclusão acontecerá já depois da data de fecho desta edição de O MIRANTE.