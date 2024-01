Uma vítima mortal em despiste no Cartaxo

Um homem com cerca de 70 anos morreu na tarde de quinta-feira, 18 de Janeiro, num despiste de um automóvel ligeiro de passageiros na Avenida João de Deus, no Cartaxo, segundo confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O alerta foi dado às 16h16 e no local estiveram os Bombeiros Municipais do Cartaxo com dois veículos e sete operacionais, a Cruz Vermelha do Cartaxo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém.