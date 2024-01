Abatimento de terras corta EN365 na Ribeira de Santarém

partilhe no Facebook

Um abatimento de terras que atingiu a linha férrea perto da Estação Ferroviária de Santarém está a obrigar ao corte da Estrada Nacional 365, na Ribeira de Santarém. Os comboios circulam alternadamente e a velocidade reduzida, segundo informou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo a O MIRANTE. No local está a Infraestruturas de Portugal e estiveram os Bombeiros Sapadores de Santarém e o serviço municipal de protecção civil. O alerta para a ocorrência foi dado às 16h27 desta sexta-feira, 19 de Janeiro, de acordo com a mesma fonte.