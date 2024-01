Funeral de professora em Almeirim que morreu em acidente realiza-se este sábado

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O funeral de Elisabete Correia, a professora de 50 anos que morreu na tarde de quarta-feira, 17 de Janeiro, na sequência de um acidente de carro no IC3, em Vila Nova da Barquinha, está marcado para as 14h de sábado, 20 de Janeiro, em Peralva, no concelho de Tomar.

O acidente envolveu um camião e dois veículos ligeiros, entre os quais o da professora que regressava para a residência, em Tomar, depois das aulas na Escola Secundária de Almeirim. Elisabete Correia era casada e deixa duas filhas.