Greve deixou utente sem resposta em VFX

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, a nova entidade que gere os centros de saúde no concelho de Vila Franca de Xira desde Janeiro, lamenta o que aconteceu com uma utente da cidade que foi deixada à porta sem alternativas e culpa a greve pela situação.

A utente de Vila Franca de Xira foi operada de urgência no Hospital de Vila Franca de Xira poucos dias antes do Natal e quando agendou atendimento no centro de saúde da cidade para remover os agrafos, parte importante do processo de recuperação, foi deixada à porta sem solução para o seu problema.