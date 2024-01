Polícia apreende 900 quilos de amêijoa na Póvoa de Santa Iria

partilhe no Facebook

Dois pescadores foram apanhados a traficar amêijoa japónica durante uma operação de vigilância da Polícia Marítima no dia 11 de Janeiro na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

A Autoridade Marítima Nacional explica que durante a operação de vigilância no Tejo foram detectados dois homens junto a uma viatura a carregar 32 sacos com amêijoa, apanhada durante a noite de forma ilegal e após perseguição aos suspeitos conseguiram apreender a viatura e identificar os dois suspeitos.