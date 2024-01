Roubaram carros em Sesimbra e Oeiras e foram apanhados em Alverca

Dois homens, com 31 e 62 anos de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, são suspeitos de terem roubado peças de veículos e dois automóveis de marca Peugeot e BMW e vão aguardar julgamento com termo de identidade e residência.

O caso aconteceu a 10 de Janeiro quando a investigação criminal da Polícia de Segurança Pública identificou um automóvel a rodar pelas ruas de Alverca que havia sido dado como furtado no dia anterior na Quinta do Conde em Sesimbra. Os agentes logo montaram uma rede de vigilância ao automóvel e isso permitiu identificar o condutor e aprofundar as buscas. Na sequência das diligências feitas pelos agentes acabou por ser detectado na garagem dos suspeitos um outro automóvel que havia sido dado como roubado em Novembro da zona de Oeiras. As duas viaturas têm um valor comercial a rondar os 50 mil euros e foram apreendidas pelas autoridades. Durante a busca que realizaram à garagem dos suspeitos os polícias encontraram também dezenas de peças furtadas de automóveis que tinham como destino o mercado paralelo de venda de peças, incluindo assentos, portas de automóveis, caixas de fusíveis, faróis, colunas de direcção e outros acessórios, com uma avaliação global de pelo menos 20 mil euros. A polícia também apreendeu quatro chapas de matrícula e duas chaves falsas.