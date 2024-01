Uma família de campeões de triatlo

Gonçalo Neves e os filhos André e Guilherme Neves são atletas do Pedrógão Triatlo, em Torres Novas, e campeões mundiais em modalidades que vão do triatlo ao aquatlo. Já percorreram o mundo em provas que servem para fortalecer laços e ganhar medalhas.

Quando um sobe ao pódio numa competição é como se os restantes membros da família também ganhassem. O festejo pela vitória é fervoroso e sincero. Quando o objectivo fica por cumprir todos sentem, mas o foco é voltado para a próxima prova. Gonçalo, André e Guilherme Neves são pai e filhos, mas também treinador e atletas campeões nacionais e do mundo em triatlo, biatlo e outras variantes da modalidade-mãe, que combina as disciplinas de corrida, ciclismo e natação.

“O triatlo é paixão, não consigo imaginar a minha vida sem praticar. É como se fizesse parte de mim, desde sempre”, começa por dizer a O MIRANTE André Neves, que na época passada foi campeão nacional de duatlo cross pelo Sport Lisboa e Benfica (SLB) e campeão do mundo de triatlo cross e de aquatlo sub-19. “A mim ajuda-me a limpar a mente”, acrescenta o irmão Guilherme Neves, campeão mundial de biatlo (corrida-natação-corrida) sub-17 no campeonato do mundo que decorreu em Novembro, em Bali, na Indonésia.