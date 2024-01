António Louro renuncia ao cargo de vice-presidente de Mação para presidir a associação

António Louro era autarca desde 2001 e deixou o cargo de vice-presidente da Câmara de Mação para dirigir a Aflomação – Associação Florestal de Mação, já que as duas funções não são compatíveis. Diz que a associação precisava mais dele do que o município.

O vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro (PSD), renunciou às funções autárquicas para dirigir a Aflomação – Associação Florestal de Mação, cargos que não são compatíveis. A informação foi dada pelo próprio na sua página da rede social Facebook na semana passada. António Louro explica a O MIRANTE que criou a Aflomação há cerca de 20 anos e que a associação cresceu tanto que não pode continuar a ser gerida como tem sido até agora, sem nenhum dirigente presente.

“Actualmente, a Aflomação, que foi um menino que criei, tem 20 funcionários e vêm aí muitas responsabilidades e não é possível continuar a trabalhar da mesma forma. Além disso, a Aflomação, como é uma associação sem fins lucrativos, estava muito condicionada na sua acção por isso criamos uma sociedade anónima, que é propriedade da associação e tem estatuto empresarial para fazer a gestão empresarial das AIGP [Áreas Integradas de Gestão da Paisagem] do concelho de Mação. Apercebi-me que os cargos não são compatíveis e sinto que faço muito mais falta à Aflomação do que na câmara. Andei 20 anos a defender este projecto e agora que ele vai arrancar não o poderia abandonar”, afirma em conversa com O MIRANTE.

Autarca desde 2001 António Louro tem sido vice-presidente dos mandatos presididos pelo social-democrata Vasco Estrela. Admite a O MIRANTE que tinha o sonho de ser presidente da Câmara de Mação mas defende que a Aflomação precisa mais de si. “Vão arrancar em breve vários projectos de grande dimensão relacionados com a AIGP com dinheiro do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] que vai remodelar a paisagem, torná-la mais sustentável e assim evitar mais incêndios”, sublinhou António Louro.

O agora ex-autarca, que deixou a Câmara de Mação a 11 de Janeiro, explica que os projectos incluem reequilibrar a paisagem, retirando alguma floresta, acrescentar alguma agricultura, criar áreas de descontinuidade e fazer uma gestão mais cuidada e agrupada da floresta. “Mação tem cerca de 80 mil pequenas propriedades, que já ninguém gere, e a sociedade anónima vai gerir o território, com as pessoas, numa gestão conjunta. É o projecto da minha vida e desta forma posso ajudar Mação de outra maneira”, realça.

Presidente da câmara apanhado de surpresa

Contactado por O MIRANTE, o actual presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, que não se pode recandidatar devido à lei de limitação de mandatos, diz que a decisão de António Louro é pessoal e tem que ser respeitada. “É uma decisão pessoal, eu não contava com ela, mas tem que ser respeitada. António Louro vai abraçar um novo projecto que também é muito importante para o concelho de Mação”, referiu, não tecendo comentários sobre quem será o seu sucessor no PSD como candidato à presidência da Câmara de Mação.

Questionado por O MIRANTE se seria opção para se candidatar ao cargo, Duarte Marques, ex-deputado do PSD à Assembleia da República, natural de Mação, limitou-se a dizer que o partido tem muitas alternativas para apresentar um bom candidato.