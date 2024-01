Bombeiros Voluntários de Fátima reforçam equipa de operacionais

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima, na sessão solene que decorreu a 7 de Janeiro, anunciou a entrada de seis novos bombeiros para a corporação e apresentou o novo adjunto de comando, André Maurício. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Fátima, Joaquim Gonçalves, começou por agradecer o trabalho de toda a corporação e órgãos sociais durante o ano transacto e realçou a importância do compromisso aos novos bombeiros. O comandante afirmou ainda ter total confiança e reconhecimento no novo adjunto. O número de voluntários recrutados tem aumentado, explicou, anunciando o início de um novo processo de recruta promovido conjuntamente com os Bombeiros Voluntários de Ourém e de Caxarias.

Amorim Gonçalves, presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima, lembrou os desafios superados com distinção ao longo do último ano e expressou a satisfação pelo recrutamento de novos bombeiros. Concluiu, sublinhando o percurso do novo adjunto de comando e agradecendo ao município de Ourém o apoio à corporação. David Lobato, Comandante sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, destacou o sucesso da corporação que resulta do trabalho em equipa.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, demonstrou o agrado pela recruta conjunta promovida este ano como um “sinal de união” entre as três corporações do concelho e total disponibilidade para continuar a apoiar a associação no cumprimento dos seus objectivos. Relembrou a ambição da corporação na construção de um novo quartel e o apoio municipal na aquisição dos terrenos necessários, estando já protocolado um novo apoio que ronda os dois milhões de euros para a concretização do projecto. Concluiu, desafiando a direcção a dar sequência ao procedimento concursal que será possível com o apoio da autarquia e de outras entidades, salvaguardando a necessidade de acesso a fundos comunitários.