Continua impasse com abertura do novo Centro de Saúde da Chamusca

A inauguração do novo Centro de Saúde da Chamusca continua num impasse e, embora a obra já tenha sido entregue pelo empreiteiro, a Ecoedifica, ainda falta pagar cerca de 440 mil euros da revisão de preços. A informação foi partilhada por Paulo Queimado (PS), presidente da autarquia, na última reunião de executivo, que se realizou na terça-feira, 9 de Janeiro. “Falta pagar 440 mil euros, números redondos, da revisão de preços, mas a obra já está entregue. Não há fundo para pagar. A Autoridade Regional de Saúde nesta altura nem orçamento tem. Está num impasse. O que me parece é que estão sem competências efectivas para decidir e avançar. Embora queiram terminar e resolver tudo, estão de mãos e pés atados, mas querem fechar o dossiê Centro de Saúde da Chamusca”, disse.

Paulo Queimado atirou as responsabilidades da abertura da nova unidade para a Autoridade de Saúde. “Está tudo concluído da nossa parte. A única questão que está pendurada é fazer a ligação definitiva de electricidade. O que tenho falado com o adjunto do ministro, que continua a insistir para assinarmos a transferência de competências, é que só o fazemos quando o centro de saúde inaugurar. Da ARS dizem que só querem fazer a abertura oficial quando tiverem a ligação definitiva de electricidade”, sublinhou, acrescentando que faltam reparos nas janelas exteriores e que, como as coisas estão, não há condições de trabalho adequadas. “Eu disse que já não ia interferir mais. Não faço ideia qual é a previsão neste momento para a abertura do centro de saúde”, rematou.

Recorde-se que o presidente da Câmara da Chamusca afirmou no final do ano passado que o prazo sugerido pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria para a abertura da unidade era o de 27 de Dezembro de 2023. Era expectável que o prazo não fosse cumprido, tal como noticiou O MIRANTE, sendo que neste momento ninguém avança com uma previsão, situação que se justifica também pelo facto de se estar a aguardar as eleições legislativas, marcadas para Março. Importa referir que o projecto do novo Centro de Saúde da Chamusca foi tornado público em 2018. Mais de quatro anos depois a nova unidade ainda não entrou em funcionamento.