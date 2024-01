O cabeça de lista será indicado pela direcção nacional do Partido Socialista na próxima semana

Distrital do PS aprovou candidatos à Assembleia da República por Santarém

A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista aprovou na noite de sexta-feira, 19 de Janeiro, a lista de candidatos a deputado a propor à direcção nacional. Com o cabeça de lista a ser indicado pela liderança nacional do PS só na próxima semana, os nomes seguintes propostos pela distrital socialista são, por esta ordem, os dos actuais deputados Hugo Costa (Tomar); Mara Lagriminha (Coruche) e Francisco Dinis (Torres Novas), seguindo-se Diamantino Duarte (Santarém), Celeste Simão (Abrantes), Pedro Gomes (Entroncamento), Ana Bernardino (Cartaxo) e Helena Fidalgo (Almeirim). Como suplentes estão Vítor Santos (Ourém); Carla Baptista (Alcanena); Pedro Duque (Sardoal); Maria Augusta Queimado (Golegã) e Mário Balsa (Entroncamento).

As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para dia 10 de Março.