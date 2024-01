Durante quatro dias haverá cortes de água em Samora Correia

Entre os dias 22 e 25 de Janeiro vão ser realizados cortes no abastecimento de água em vários locais da cidade de Samora Correia, concelho de Benavente, informa a Águas do Ribatejo em comunicado. A operação insere-se no plano da empresa de ligar novos marcos de incêndio. Assim, na manhã de segunda-feira, 22 de Janeiro, entre as 09h00 e as 13h00, será cortada a água em toda a urbanização dos Pilares e urbanização das Oliveirinhas, bem como na Estrada da Samorena, afectando os lotes 98,96,94,81,79,77,75 e 73. Para dia 23 será cortado o abastecimento entre as 09h00 e as 13h00 na urbanização Vila Flamingo, nos lotes 110, 108,106,104 e 102. Por fim, será cortada a água nas ruas Justino João Rego e José Dias de Oliveira em Samora Correia nos dias 24 e 25 de Janeiro, também entre as 09h00 e as 13h00.