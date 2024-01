Empresa contratada para apanhar azeitona em olival da Câmara de Alpiarça

A presidente da Câmara de Alpiarça garante ser falso que o olival da AgroAlpiarça, que pertence ao município, esteja carregado de azeitonas e que a apanha não tenha sido feita. Sónia Sanfona rebateu, em sessão camarária, as críticas que têm surgido nas redes sociais sobre a situação. O município adjudicou a apanha de azeitona mecânica à empresa Maria José Lopes de Oliveira Santos, da localidade de Chaminé, concelho de Abrantes. Foi facturado o montante de 4.164 euros acrescido de IVA tendo sido colhidos 13.880 quilos de azeitona. São cerca de 500 oliveira em 8,5 hectares.

Para as azeitonas que não se conseguiu colher mecanicamente foram realizadas duas hastas públicas, em que qualquer pessoa teve a possibilidade de solicitar ao município a apanha gratuita de azeitona mas, segundo Sónia Sanfona, não houve interessados. “É falso que a colheita de azeitona não tenha sido feita nas melhores condições possíveis, o mais rápido possível e nas melhores condições de preço, tendo em conta que não foi nem está a ser fácil encontrar empresas que queiram fazer as colheitas porque o preço das mesmas, se não puder ser feito de forma mecânica, é muito elevado. Não lhes compensa fazer a apanha manual, depois carregar, levar até ao lagar e entregar. O preço que obtêm à entrada do lagar não é compensador”, sublinhou a autarca.

A presidente da Câmara de Alpiarça esclareceu que o olival do município foi completamente colhido “à excepção de algumas pernadas de algumas oliveiras onde a máquina não consegue chegar. De resto foi tudo colhido, visto, verificado, oliveira a oliveira, para verificar o estado da colheita das azeitonas”.