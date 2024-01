José Miguel Noras assume liderança da Misericórdia de Santarém com sustentabilidade financeira no horizonte

Vinte e dois anos depois de ter deixado a presidência da Câmara de Santarém José Miguel Noras tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cargo para o qual foi eleito em Dezembro. A cerimónia de tomada de posse, realizada na sexta-feira, 12 de Janeiro, decorreu na Igreja da Misericórdia, em Santarém, perante vasta plateia de convidados, com muitas figuras públicas da região e do país (ver caixa).

No seu discurso, José Miguel Noras disse querer honrar o passado da instituição e investir no futuro, havendo diversos projectos em carteira que transitam do mandato como provedor de Hermínio Martinho, agora empossado presidente da mesa da assembleia-geral. Um deles é a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados junto ao actual Lar de São Domingos, que será candidatado a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, e também a criação nessa zona de uma nova estrutura residencial para idosos. Outro projecto passa pela adaptação do Lar dos Rapazes às novas exigências da regulamentação, que poderá viabilizar um Centro de Acolhimento Residencial destinado a acolher 30 crianças e jovens com comparticipações na ordem de 1.500 euros mensais em relação a cada beneficiário.

O novo provedor deixou ainda o compromisso de a mesa administrativa, em seis meses, concluir um plano estratégico para a Santa Casa visando a sua sustentabilidade financeira, um objectivo previsto no programa de acção e que foi votado no dia 20 de Dezembro, com forte participação da Irmandade. Com os olhos postos no futuro, e aproveitando a presença da secretária de Estado da Inclusão, José Miguel Noras renovou os pedidos de apoio para a instituição, “cientes do que o exemplar contributo que tem sido prestado pela Misericórdia será garante suficiente para justificar novos protocolos de colaboração e consequentes financiamentos”.

Os novos órgãos sociais

A mesa administrativa, liderada por José Miguel Noras, tem como vice-provedora Lurdes Asseiro (antiga presidente do Politécnico de Santarém) e integra ainda a ex-vereadora Susana Pita Soares, Fernando Trindade, Jorge Segundo dos Santos, Gonçalo Sepúlveda, o ex-vereador Ricardo Segurado, Marta de Avillez Mascarenhas, João Fonseca de Oliveira e Maria da Conceição Matos. A mesa da assembleia-geral é liderada pelo provedor cessante Hermínio Martinho e conta com o vereador Nuno Russo e João Carlos Arsénio. O conselho fiscal é presidido por João Peres e integra Gonçalo Eloy, Rui Brito, Vítor Labrincha e Carlos Correia dos Reis.

Na cerimónia de tomada de posse discursaram ainda o presidente cessante da assembleia-geral, Mário Rebelo, o bispo de Santarém, D. José Traquina, o novo presidente da assembleia-geral da Misericórdia de Santarém, Hermínio Martinho, o representante da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Maia Frazão, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.