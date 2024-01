Nova Carta Educativa do Sardoal está practicamente concluída

A Câmara Municipal do Sardoal está na fase final da elaboração da nova Carta Educativa do concelho, uma vez que a actual é datada de 2006. O tema tinha sido debatido na reunião camarária de 3 de Janeiro deste ano e, no dia 17, na nova sessão camarária, o presidente do município, Miguel Borges (PSD), informou o executivo que o novo documento estaria em fase final.

A oposição já havia feito um requerimento em 2021 a pedir esclarecimentos sobre o avançar do processo. A nova carta tinha sido enviada à Direcção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino (DGEstE), mas demorou mais do que o esperado a avançar. Segundo explicou o autarca, “os serviços aguardavam orientação da tutela para o procedimento a cumprir, relativamente às cartas educativas”. O trabalho relativo ao novo documento foi adjudicado à Universidade Nova de Lisboa.

Segundo o site do município do Sardoal, “a Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município.”