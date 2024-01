Projecto Bata Branca é para continuar em 2024 em Azambuja

No concelho de Azambuja, onde no início de 2023 cerca de 84% da população não tinha médico de família atribuído, o acesso aos cuidados de saúde primários deixou de ser um problema com a implementação do projecto Bata Branca, que é para continuar em 2024. A garantia foi deixada na última reunião do executivo camarário pelo presidente do município, Silvino Lúcio, que aproveitou para enaltecer o trabalho dos profissionais de saúde.