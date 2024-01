Abrantes com 677 mil euros para modernizar o comércio no centro histórico

A Câmara de Abrantes viu aprovada a sua candidatura, feita em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, ao projecto Bairros Comerciais Digitais (BCD) com um valor de investimento de 677.666 euros. Esta medida integrada na dimensão da Transição Digital do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem como objectivo acelerar o processo de modernização e transformação digital dos modelos de negócio com vista a ampliar a visibilidade e capacidade competitiva do ecossistema empresarial e comercial do centro histórico de Abrantes.

A novidade foi deixada pelo presidente do município, Manuel Valamatos, na última reunião do executivo camarário. Segundo o autarca, o projecto tem uma duração de três anos e tem associado um conjunto diversificado de medidas como o reforço da oferta de serviços comuns de conectividade wi-fi, a instalação e manutenção tecnológica de centros de informação digital, o desenvolvimento e gestão do portal do BCD, o desenvolvimento e gestão de aplicações móveis, instalação e manutenção tecnológica do centro de dados do BCD, monitorização de fluxos de consumidores e outros city-users, instalação de smartlockers, gestão inteligente do estacionamento e contratação de gestor do BCD.