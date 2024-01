Alexandre Monteiro falou do poder de decifrar e conquistar pessoas no ISLA Santarém

O mais recente convidado do ISLA Santarém, no âmbito da programação que assinala os seus 40 anos, foi o ‘profiler’ Alexandre Monteiro que, na quarta-feira, 10 de Janeiro, deu uma ‘Masterclass’ exclusiva à comunidade académica sobre “O poder de decifrar e conquistar pessoas”.

Na sessão falou-se de dor, amor e na importância de conexão entre pessoas. “Podemos comunicar bem, usar as palavras certas e ainda assim não termos a resposta que procuramos porque não era isso que a outra pessoa procurava”, referiu aquele que é um autores best-seller da actualidade, acrescentado que “toda a acção tem uma razão”.

Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais e Pedro Caramez, maior especialista do Linkedin, serão os próximos convidados do ISLA, ainda no primeiro trimestre. Em Fevereiro terão lugar no ISLA Campus a conferência “Os Desafios da Educação” e o “ISLA Networking Business”.