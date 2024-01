Município fica com antigas casas da OGMA em Alverca a custo zero

As seis vivendas degradadas que em tempos pertenceram às antigas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA), no centro de Alverca, passaram agora para a posse da Câmara de Vila Franca de Xira a custo zero, no seguimento de um auto de transmissão gratuita feita pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). O objectivo é adaptar os imóveis para habitação a custos acessíveis, nomeadamente para jovens.

As casas estão avaliadas em 867 mil euros mas estão muito degradadas e precisam de obras urgentes de conservação e reabilitação que ainda não se sabe quanto vão custar. A única certeza, por agora, é que o executivo socialista liderado por Fernando Paulo Ferreira quer adaptá-las para receber habitação, desconhecendo-se ainda quantas fracções poderão ter. “Em teoria darão para pelo menos 15, mas se a opção for para habitação jovem admito que possam ser criadas tipologias T0 ou T1, mais pequenas. Não sei dizer, terá de ser o arquitecto a fazer esse estudo”, explicou Fernando Paulo Ferreira, durante a aprovação, por unanimidade, da proposta de compra das casas a custo zero.

Barreira Soares, vereador do Chega, defendeu que a câmara poderia pensar mais além e equacionar demolir as casas e fazer mais habitação naquela área, já que, disse, o concelho precisa de mais habitação e aquele espaço poderia permitir que mais gente vivesse no centro da cidade. O presidente da câmara nega a ideia, lembrando que o que está em cima da mesa é a reabilitação da traça existente e não a sua demolição. Os índices de estacionamento na zona vão manter-se os mesmos.

“Reconhecemos que as vivendas são das poucas construções icónicas antigas que ainda persistem na cidade de Alverca e a ideia que temos é a reabilitação daquele edificado com a manutenção da memória. Será uma intervenção totalmente municipal e sem privados envolvidos”, explicou Fernando Paulo Ferreira. Para a execução das obras a câmara irá avaliar medidas de financiamento do Governo e do Plano de Recuperação e Resiliência.

A vereadora Joana Bonita, da CDU, elogiou a proposta positiva e lembrou que há muito defendia a passagem daqueles imóveis para a câmara a custo zero. Já Ana Afonso, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) avisou que é importante não sobrecarregar o estacionamento naquela zona da cidade e pediu que esse problema seja considerado na futura requalificação do espaço. A cerimónia de assinatura do auto de cessão realizou-se na sexta-feira, 12 de Janeiro, na biblioteca de Alverca.