Palestra incentivou pais no Entroncamento a apoiarem a orientação vocacional dos filhos

Temas como a escolha de área no secundário e a decisão de um rumo profissional no futuro foram debatidos durante duas horas, no Centro Cultural do Entroncamento.

O Centro Cultural do Entroncamento recebeu no sábado, 20 de Janeiro, a palestra “À conversa com pais e encarregados de educação” com o tema orientação vocacional. Durante as duas horas de conversa foram abordados temas como os desafios do mundo profissional, a escolha de área no secundário, o apoio dos pais nas orientações vocacionais dos filhos e profissões do futuro.

Iolanda Ferreira foi a moderadora da conversa, com Renato Paiva, consultor pedagógico, Patrícia Faria, psicóloga, Margarida Costa, directora do agrupamento de escolas do Entroncamento, Carla Martins, adjunta da direcção Escola Profissional Gustave Eiffel, Catarina da Costa antiga aluna do agrupamento, e marketing manager do grupo Boticário, e o presidente da associação de estudantes da Escola Secundária do Entroncamento, António Silva.