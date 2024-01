Pedroso Leal diz que a Nersant vai dar dois milhões em publicidade

Na conferência “O papel da comunicação social regional no desenvolvimento do tecido empresarial”, António Pedroso Leal, actual presidente da Nersant, afirmou que pretende distribuir dois milhões de euros pela comunicação social da região ribatejana nos próximos dois anos. “Se a Nersant nos próximos dois anos conseguir distribuir dois milhões de euros pela comunicação social, e julgo que tem condições para o fazer, como teve anteriormente, acho que a comunicação social beneficia com isso e as empresas também”, disse, durante uma mesa-redonda que contou com oradores de estabelecimentos de ensino superior e de directores de dois jornais regionais.

António Pedroso Leal acrescentou que a iniciativa, realizada a 12 de Janeiro em Rio Maior, teve um propósito: “queremos chamar a comunicação social para um debate. A Nersant está numa fase de permanente aprendizagem e adaptação ao meio. Podemos ser a argamassa para juntar todas as entidades. A comunicação social é essencial e queremos aproximar as empresas do sector”, afirmou.

O MIRANTE apurou que antes da conferência o presidente da direcção almoçou com a maioria dos órgãos de comunicação social presentes na conferência e terá prometido o que acabou por revelar em público durante a iniciativa. O MIRANTE esteve presente em Rio Maior, assistiu a todas as palestras e debates, mas os convidados, a começar pelos directores de jornais, não abordaram o assunto da conferência, limitando-se a conversar sobre aquilo que são as dificuldades da sua profissão e das empresas onde trabalham.

Ao contrário do previsto, a maioria dos assistentes eram funcionários da Nersant, da Câmara de Rio Maior e da Desmor. O debate era dirigido aos empresários e membros da sociedade, mas pelos vistos a divulgação teve alguns problemas que afastaram os verdadeiros interessados do debate, que, talvez por isso, não se realizou como estava anunciado.