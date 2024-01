Revisão do PDM de Azambuja com portal informativo e atendimentos nas freguesias

A Câmara de Azambuja disponibilizou uma página na Internet, que está disponível através do site do município, dedicada ao processo de revisão do Plano Director Municipal (PDM). A página disponibiliza informação actualizada, nomeadamente documentos referentes à elaboração da proposta de revisão do PDM e do respectivo quadro estratégico.

Segundo a autarquia presidida por Silvino Lúcio, encontram-se naquele suporte diversos conteúdos, tais como, enquadramento geral, os antecedentes, as fases do processo e ainda a área Acompanhamento/Participação, na qual está disponível o separador Participação Pública onde consta um vídeo com a apresentação da proposta base do PDM, além de informação sobre workshops de participação pública já realizados. Na mesma área encontra-se o separador Acompanhamento/Participação e o separador Sugestões/Contributos, no qual todos os interessados podem apresentar os seus comentários e observações, preenchendo os formulários e a ficha de participação pública.

Na sequência das sessões de apresentação da proposta de plano promovidas pelo município nas diversas freguesias, vão realizar-se atendimentos presenciais para prestar esclarecimentos e recolher contributos. Estes atendimentos estão sujeitos a inscrição prévia, pelo telefone 263400400 e terão lugar nas sedes das juntas de freguesia, com o seguinte calendário: Azambuja a 29 de Janeiro, das 10h00 às 12h30; em Aveiras de Cima a 29 de Janeiro das 14h30 às 17h00; em Manique do Intendente a 30 de Janeiro das 10h00 às 12h30; em Alcoentre a 30 de Janeiro das 14h30 às 17h00; em Aveiras de Baixo a 31de Janeiro das 10h00-12h30; em Vale do Paraíso a 31de Janeiro das 14h30 às 17h00; e em Vila Nova da Rainha a 1 de Fevereiro das 10h00 às 12h30.