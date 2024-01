Criança atropelada com gravidade em Barreirinhas

Uma criança de 11 anos foi atropelada na manhã de domingo, 21 de Janeiro, em Barreirinhas, na freguesia de Alcanede, concelho de Santarém, sofrendo ferimentos graves. O condutor fugiu sem prestar auxílio, mas acabaria por se entregar horas mais tarde às autoridades, segundo revelou o pai da criança nas redes sociais.

Segundo fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), “o atropelamento de uma criança de 11 anos” ocorreu numa rua da localidade de Barreirinhas, e “a vítima em estado grave foi transportada para o Hospital de Santa Maria”, em Lisboa. O menor circulava de bicicleta quando foi atropelado. No local do acidente estiveram 14 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Alcanede, acrescentou a fonte.