Menor desaparecido em Santarém encontrado em Lisboa com dinheiro roubado ao pai e réplica de arma

Jovem foi abordado por agentes da PSP no momento em que se encontrava a tentar forçar as cancelas do metro em Lisboa. Tinha em sua posse uma réplica de arma de fogo e 75 euros sobrantes de um levantamento de 250 euros da conta do seu pai.

Um jovem de 15 anos, que tinha sido dado como desaparecido em Santarém, foi acidentalmente encontrado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em Lisboa, no dia 4 de Janeiro, quando se encontrava a tentar forçar as cancelas do metro na estação do Oriente, no Parque das Nações. Segundo refere a PSP em comunicado, o jovem “apresentava-se impaciente e nervoso” no momento em que foi questionado pelos agentes, que começaram por lhe solicitar o seu cartão de cidadão, confirmando assim a sua menoridade. O rapaz acabou por retirar voluntariamente do bolso da sua camisola uma “réplica de arma de fogo (airsoft), afirmando que seria para sua defesa pessoal, um telemóvel que furtou ao pai e a quantia de 75 euros, proferindo que seria o dinheiro que tinha sobrado do levantamento efectuado de 250 euros da conta do seu progenitor”, refere a Polícia.

Por ter idade inferior a 18 anos, o jovem foi encaminhado para a esquadra onde veio a verificar-se que tinha sido dado como desaparecido em Santarém pela sua mãe, que foi contactada e a quem foi entregue. A arma foi apreendida e o telemóvel e o dinheiro foram entregues ao seu pai. Foi ainda elaborada comunicação e sinalização do caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da área da sua residência.