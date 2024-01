Nova apreensão de amêijoa ilegal na Póvoa de Santa Iria

Foram apreendidas na manhã de segunda-feira, 22 de Janeiro, 2.500 quilos de amêijoa japónica na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

O comando-local da Polícia Marítima de Lisboa explica que a apreensão, a segunda no espaço de um mês, aconteceu após uma operação de vigilância na zona da Póvoa de Santa Iria, quando os elementos da Polícia Marítima interceptaram uma viatura com um indivíduo a efectuar o carregamento de sacos com 2.500 quilos de amêijoa japónica, cuja captura se encontra proibida.

A polícia apreendeu a viatura, identificou o mariscador e devolveu a amêijoa ao rio Tejo por ainda se encontrar viva.

A detenção acontece pouco mais de uma semana depois da Polícia Marítima também ter identificado dois pescadores da Póvoa de Santa Iria a traficar 900 quilos de amêijoa japónica durante uma operação de vigilância no dia 11 de Janeiro.

A Polícia Marítima tem vindo a desenvolver várias acções de combate à apanha ilegal da amêijoa japónica que, nesta altura do ano, apresenta uma maior actividade, quer dos mariscadores ilegais quer de quem saca os lucros desta actividade ilícita. Já em Dezembro a polícia tinha apanhado meia tonelada destes bivalves na zona do Samouco e identificou 18 indivíduos.