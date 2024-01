Hospital de VFX realiza primeiro AngioTAC cardíaco

O Hospital de Vila Franca de Xira começou a realizar a 11 de Janeiro novos AngioTAC cardíacos, um exame que ajuda a avaliar a anatomia da árvore coronária, permitindo aos clínicos verificar a existência ou não de doenças obstrutivas. A novidade foi avançada pelo hospital em comunicado. O exame usa a mais recente tecnologia de Tomografia Axial Computorizada, com imagens a alta velocidade que permitem reproduzir imagens em três dimensões do coração e o seu bater em alta definição. “Esta diferenciação só é possível pela aquisição do novo equipamento de TAC, em funcionamento desde 2023, que permite novas potencialidades na área do diagnóstico, complementado com reforço tecnológico”, explica o hospital. A realização do AngioTAC no Hospital de Vila Franca de Xira evita a necessidade dos utentes se deslocarem para hospitais de Lisboa, diminuindo o tempo de resposta quer para a realização do exame e acelerar a resposta terapêutica.