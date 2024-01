Mercado de Tomar celebra aniversário de reabertura com ofertas

A comemoração do oitavo aniversário de reabertura do Mercado Municipal de Tomar que se realiza a 27 de Janeiro, vai ser assinalado com a oferta de um saco personalizado do mercado municipal e quatro vouchers no valor de cinco euros cada para descontar nos espaços de venda aderentes no local. A oferta destina-se apenas aos primeiros oito casais, entre os 18 e 30 anos, que se dirijam aos Serviços Administrativos situados no local, entre as 10h e as 11h30.

A celebração do aniversário incluiu ainda a actuação do Grupo de Danças Os Gualdins da Thomar Sellium, às 10h30, seguindo-se o cantar dos parabéns com o corte do bolo.