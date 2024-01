Incêndio em autocarro de passageiros em Santarém não causa vítimas

Um autocarro de passageiros incendiou-se na Rua Cidade D’Agen, perto do Centro Escolar Salgueiro Maia, obrigando ao corte do trânsito.

Um autocarro de passageiros incendiou-se esta manhã na Rua Cidade D’Agen, perto do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, não havendo vítimas a registar. O trânsito teve de ser cortado na ligação Santarém/Jardim de Cima para as operações de socorro e limpeza. O alerta do incêndio foi dado às 8h32 do dia 24 de Janeiro, segundo informou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

Em actualização