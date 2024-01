Às portas de Vila Franca de Xira queima-se o lixo de 1,5 milhões de pessoas

Depois de três meses a receber o lixo que não pôde ser queimado na Central de Valorização Energética da Valorsul, devido a obras profundas de manutenção desta, o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, em Arcena, Alverca do Ribatejo, ficou mais próximo de estar lotado. De tal forma que pode ver a sua vida útil esgotada muito antes do prazo da licença ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, válida até 2026. A novidade foi avançada pela Valorsul a O MIRANTE, durante uma visita à Central de Valorização Energética da Bobadela, Loures, situada praticamente às portas da Póvoa de Santa Iria, já no concelho de Vila Franca de Xira.