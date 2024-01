Bomba de insulina chegou à região para mudar vida dos utentes

Quatro doentes diabéticos da Unidade Hospitalar de Tomar já estão a beneficiar da “Bomba de Insulina Inteligente”, que administra insulina de forma contínua e realiza ajustes automáticos evitando a necessidade de picadas no dedo e injecção com canetas. O aparelho custa 7.500 euros mas os utentes não têm nenhum encargo.

Directora do Serviço de Diabetes e Obesidade, Cristina Gonçalves, (ao centro) com os utentes Ana Catarina Silva e David Alves ao lado, juntamente com a restante equipa e a médica Ana Rita Cardoso

O Sistema de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI), um tratamento realizado através de uma “Bomba de Insulina Inteligente” que funciona como um “pâncreas artificial”, chegou, no final de Novembro do ano passado, ao Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade de Tomar no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). O aparelho administra insulina de forma contínua, por meio de uma cânula subcutânea, e realiza ajustes automáticos consoante os valores de glicose, eliminando a necessidade de realizar testes de “picada no dedo” e a injecção de insulina com canetas. O método inovador previne ataques de hipoglicemia e hiperglicemia e evita que os utentes tenham de fazer os cálculos da quantidade de hidratos de carbono que ingerem a cada refeição, tendo apenas de indicar a quantidade de gramas ao aparelho.