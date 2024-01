Campanha do Ikea revoluciona a forma de fazer publicidade em Portugal

O Ikea é a primeira empresa em Portugal, depois do 25 de Abril, a aproveitar-se de um facto político grave na democracia portuguesa para fazer publicidade.

Embora os responsáveis pela campanha garantam que não querem interferir no periodo eleitoral, a verdade e que é muito provável que esta seja a frase e a imagem mais forte que vai durar até ao dia das prõximas eleições legislativas.

Para além do impacto que a campanha está a ter junto dos consumidores, foram muitas a marcas a reagir, nas redes sociais, à nova campanha publicitária da Ikea que, lançada há três dias se tornou viral em poucas horas. A alusão aos 75.800 € encontrados nos envelopes descobertos durante as buscas efetuadas, no âmbito da Operação Influencer, no escritório de Vítor Escária, na altura chefe de gabinete de António Costa, primeiro-ministro demissionário, é a que suscita mais reações.

Nas redes sociais, entre críticas e (muitos) elogios à campanha da Ikea, multiplicam-se os memes, muitos deles inspirados na realidade política e partidária.

FOTOS DR