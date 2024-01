Comandantes das corporações de bombeiros da região dizem que José Pereira é responsável e honesto. Operacionais estão solidários com o comandante alvo de um processo da direcção dos Bombeiros Torrejanos.

Comandantes de bombeiros da região solidários com camarada de Torres Novas

Os 27 comandantes de corpos de bombeiros do distrito de Santarém e os comandantes das corporações de Azambuja e Alcoentre estão solidários com o comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Pereira, suspenso pela direcção da associação humanitária. Os comandantes assinaram na segunda-feira, 22 de Janeiro, um manifesto no qual afirmam “publicamente o reconhecimento de José Pereira como pessoa humanamente responsável, íntegro, competente e honesto”.