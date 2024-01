Descida de canoa do Patacão à Ribeira de Santarém

O Clube de Canoagem Scalabitano na Ribeira de Santarém organiza uma descida de canoagem do Patacão (concelho de Alpiarça) até à Ribeira de Santarém, onde se situa a sede do clube. A descida, no dia 3 de Fevereiro, está prevista começar às 10h00, depois da concentração, às 9h00, no clube. A chegada está prevista para as 12h30.

A descida, na extensão de 12 quilómetros, está aberta a atletas federados e não federados e inclui almoço de bifana, bebida, sobremesa e café. O clube disponibiliza embarcações de dois lugares, coletes e pagaias. Há a possibilidade de utilizar o valor da inscrição como joia para novos sócios do Clube de Canoagem Scalabitano.