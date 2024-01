Ex-governador civil e deputado por Santarém vai a julgamento na Operação Marquês

partilhe no Facebook

O antigo governador civil de Santarém e deputado por esta região, José Luís Ribeiro dos Santos, é um dos arguidos que vai a julgamento no caso da Operação Marquês, na qual o principal arguido é o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após um recurso, o antigo político, engenheiro de Alcanena e que foi director da antiga empresa pública Estradas de Portugal, está pronunciado para julgamento por dois crimes, um de corrupção e outro de branqueamento.

José Luís Ribeiro dos Santos foi deputado do PSD, pelo círculo de Santarém, entre 2002 e 2005, nos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes. Chegou a ser também governador civil de Santarém. José Luís Ribeiro dos Santos passou pela construtora Lena, que também é arguida no processo, tal como o administrador do Grupo Lena, Joaquim Barroca.

A Operação Marquês conta com 22 arguidos, indiciados por 118 crimes. Entre os arguidos deste processo estão outras figuras de relevo como o ex-ministro e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, e o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado.