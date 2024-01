José Ramos Pereira deixa o comando da GNR de Samora Correia

O comandante do posto da GNR de Samora Correia, sargento-ajudante José Ramos Pereira vai passar à reserva a partir do dia 20 de Fevereiro.

O militar cessa funções após comandar a GNR de Samora Correia durante vários anos e após ter sido comandante no posto da guarda de Benavente e Salvaterra de Magos.

O executivo da Câmara Municipal de Benavente agradeceu a forma como o comandante José Ramos Pereira sempre se relacionou com as instituições e com a comunidade e pelo trabalho que fez na freguesia de Samora Correia. “Esteve próximo da câmara com o objectivo de procurar dar o melhor em prol da segurança no município, muitas vezes com grande dificuldade por falta de meios humanos e físicos. Cumpre também registar a competência e a personalidade do sargento-ajudante Ramos Pereira, alguém que era mobilizador e que, apesar de muitas vezes não ser fácil ter um espírito de grupo e de camaradagem entre os militares, sempre teve a arte e a capacidade de respeitar todos e, dessa forma, manter um corpo de guarda sempre próximo, com resultados positivos para a respectiva função”, afirmou o presidente do município, Carlos Coutinho.

Também a direcção e o corpo de Bombeiros Voluntários de Samora Correia agradeceram e reconheceram publicamente a colaboração e amizade do militar. “Ao longo de 18 anos, teve para com esta associação e o seu corpo de bombeiros o maior respeito e a melhor das relações institucionais, contribuindo decisivamente para o excelente entrosamento operacional existente entre a GNR e os Bombeiros, nas operações de prevenção e socorro na freguesia de Samora Correia”.