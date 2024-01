Passagem de nível em VFX continua a fazer vítimas

A passagem de nível do cais, em Vila Franca de Xira, continua a ceifar vidas no centro da cidade e a morte de um homem na noite de 17 de Dezembro de 2023, colhido por um comboio, veio reavivar as preocupações de segurança da comunidade para com aquela passagem. O corpo foi colhido e arrastado pelo comboio durante vários metros até a composição conseguir parar e a pessoa teve morte imediata. A recolha do cadáver obrigou a interromper a circulação ferroviária nos dois sentidos durante quase três horas. O acidente veio avivar as preocupações sobre uma passagem que, em 14 anos, já matou 31 pessoas e tem sido vigiada desde Março de 2021 por agentes da Polícia de Segurança Pública em serviço gratificado pago pela Infraestruturas de Portugal, para impedir que as pessoas atravessem a via quando as cancelas estão fechadas. Mesmo assim as mortes continuam a acontecer.