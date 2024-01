Perturbações no fornecimento de água no concelho do Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo informou em comunicado que os trabalhos de limpeza e higienização dos depósitos de armazenamento de água potável, que vão decorrer entre as 09h00 de segunda-feira, 29 de Janeiro, e as 18h00 de sexta-feira, 2 de Fevereiro, podem provocar perturbações no fornecimento de água em todo o concelho.