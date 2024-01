Rui Barreiro safa-se de castigo com amnistia da visita do Papa

O socialista que foi secretário de Estado e presidente da Câmara de Santarém foi condenado num processo disciplinar do Ministério da Agricultura por ter escondido que era sócio e gerente de uma empresa que fazia projectos a agricultores. O tribunal confirmou a culpa de Rui Barreiro mas o político safou-se com amnistia pela visita do Papa.

Rui Barreiro, ex-presidente da Câmara de Santarém, que foi condenado num processo disciplinar do Ministério da Agricultura, beneficiou da amnistia concedida no âmbito da visita do Papa à Jornada Mundial da Juventude

O ex-autarca e ex-secretário de Estado, Rui Barreiro, safou-se de cumprir um castigo do Ministério da Agricultura, onde é inspector, que já tinha sido confirmado pelo tribunal porque lhe foi concedida uma amnistia no âmbito da visita do Papa em Agosto. O socialista teve a sorte de a concessão de amnistias para penas disciplinares, multas e outras condenações ter coincidido com a altura em que o caso estava para decisão do Tribunal Central Administrativo Sul para onde recorreu da decisão do Administrativo de Leiria que confirmou a pena de suspensão aplicada pelo ministério. O juiz do tribunal superior considerou que Rui Barreiro estava em condições de ser amnistiado e julgou extinta a pena tendo já devolvido o processo a Leiria para ser fechado e arquivado.