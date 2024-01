Santarém espera financiamento do PRR para obras em postos de saúde

A Câmara de Santarém assinou protocolos com sete juntas de freguesia do concelho que prevêem um investimento global de 1,743 milhões de euros na requalificação de 11 unidades de saúde, sete delas instaladas em imóveis de juntas de freguesia. Os postos médicos propriedade de juntas de freguesia que vão ser intervencionados e os montantes das obras previstas são os seguintes: Almoster (78 mil euros); Amiais de Baixo (355 mil euros); Casével (40 mil euros); Moçarria (170 mil euros); São Vicente do Paul (75 mil euros); Tremês (48 mil euros); e Várzea (27 mil euros). O investimento está integrado na candidatura do município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o efeito e que poderá garantir um financiamento superior a um milhão de euros. “Este investimento que surgirá via PRR de mais de um milhão de euros, irá libertar orçamento para outros investimentos importantes”, afirma o presidente do Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD).

As intervenções previstas destinam-se à melhoria das acessibilidades, condições de segurança e conforto para utentes e profissionais; beneficiação e adequação às prestações de cuidados e aos planos de contingência; manutenção e conservação de edifícios e valorização ambiental e promoção da eficiência energética.