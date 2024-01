Universidade Sénior de Salvaterra de Magos com aula sobre noções básicas de socorrismo

A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos dinamizou uma aula sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica e os parâmetros vitais e a glicemia capilar para um total de 12 alunos que se mostraram interessados em partilhar experiências e tirar dúvidas. A aula surgiu no âmbito da disciplina “Clubes”, que às sextas-feiras apresenta aulas práticas e workshops, e realizou-se a 12 de Janeiro.

Lurdes Fonseca, oficial bombeiro em Coruche e técnica de protecção civil do município, abordou temas como o que fazer numa situação de emergência, o que acontece quando ligamos para o 112 e porque são feitas tantas perguntas. Na segunda parte da aula abordou-se os sinais vitais – frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e temperatura – e o mais recentemente instituído, a dor, que pode ser classificada numa escala de zero a dez. Houve tempo para experimentar o oxímetro, para ver o nível de oxigénio no sangue e o número de batimentos cardíacos, e verificar a pressão arterial dos alunos.

Segundo a comunicação do município esta foi uma primeira aula de enquadramento. Na próxima sexta-feira, 26 de Janeiro, decorre o workshop “Bibliotics – realidade virtual e modelação 3D”, na Biblioteca Municipal, às 15h30.