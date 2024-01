A primeira viagem nos novos transportes urbanos de Ourém

As cidades de Fátima e Ourém celebraram um marco significativo com o lançamento oficial dos Transportes Urbanos de Fátima e Ourém (TUFO), na manhã de segunda-feira, 15 de Janeiro. O TUFO apresenta uma frota composta por dois autocarros eléctricos, um posicionado em Fátima, com capacidade para 63 passageiros, e outro em Ourém, com capacidade para 38 pessoas.

Durante a viagem inaugural foram percorridos os cinco circuitos disponíveis, delineados para atender às necessidades de mobilidade dos residentes e visitantes de Fátima e Ourém. O trajecto inaugural não destacou apenas a eficiência e versatilidade dos novos autocarros, mas também proporcionou uma visão abrangente das cinco linhas disponíveis, estendendo-se pelas diferentes áreas das cidades e zonas periféricas.

O evento contou com a presença do presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, que destacou o papel fundamental do TUFO com “dois circuitos urbanos dentro da cidade de Ourém e dentro da cidade de Fátima, tratando-se de circuitos que podem ser melhorados, e que pretendem ir ao encontro das expectativas e anseios daqueles que tem dificuldades nos transportes”.

Dois utentes com mobilidade reduzida do Centro de Recuperação Infantil Ouriense (CRIO) e do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF) participaram na viagem, evidenciado a importância da acessibilidade e da igualdade de oportunidades. Também foram várias as entidades que fizeram questão de conhecer os circuitos disponíveis, como a GNR, PSP, CIMT, Bombeiros e Rodoviária do Tejo, entre outras.

O TUFO dispõe de uma aplicação para download em dispositivos móveis, que reúne todas as informações essenciais, desde circuitos, paragens, horários e tarifários. Com a aplicação, a mobilidade torna-se mais acessível, informativa e adaptada às necessidades individuais dos utilizadores. Os dois autocarros foram adquiridos no âmbito de uma candidatura que foi efectuada ao POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que representa um custo aproximado dos 800 mil euros.

A gestão do serviço ficará sob a responsabilidade da Rodoviária do Tejo, empresa que tem a concessão dos transportes públicos no concelho de Ourém e à qual o município cede os dois autocarros eléctricos, ao abrigo de um acordo igualmente aprovado pela câmara municipal. Até ao próximo dia 31 de Janeiro as viagens no TUFO são gratuitas.